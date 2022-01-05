‘Ürettikçe varız, ürettikçe güçlüyüz’

Güçlenen kadının aileyi, güçlenen ailenin de toplumu yücelteceğini söyleyen Vali Polat, yöresel ürünlerin sergilendiği Kadın Girişimci Kooperatiflerinin de üretilen ürünlerin doğal ve organik olması nedeniyle vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirtti. Stantları gezip kooperatif üyesi kadınlar ile sohbet ederek üretilen ürünleri inceleyen Vali Polat , “Kadın kooperatiflerimizin sayısının hızla artığını memnuniyetle görüyoruz. İki olan kadın kooperatif sayımız son bir yılda 18’e ulaşmış durumda ama bizim hedeflediğimiz daha fazlası. Yozgatlı kadınlarımız ürettikçe sadece ilimiz değil ülkemiz kazanacak. Kooperatif sayını günden güne arttıracağız. Şu anda gayet iyi gidiyoruz, kurmuş olduğumuz kooperatiflerde üretimlerin devam etmesi için her türlü desteği veriyoruz ” dedi. Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Rukiye Yalçın ise ziyaretlerinden dolayı Yozgat Valisi Ziya Polat'a teşekkür ederek, satışa sunulan ürünlerin doğal ve organik olması nedeniyle vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirtti.