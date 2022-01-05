Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Ürettikçe varız, ürettikçe güçlüyüz’

Yozgat Valisi Ziya Polat, Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 'Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nı' ziyaret etti.

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:17
‘Ürettikçe varız, ürettikçe güçlüyüz’

Güçlenen kadının aileyi, güçlenen ailenin de toplumu yücelteceğini söyleyen Vali Polat, yöresel ürünlerin sergilendiği Kadın Girişimci Kooperatiflerinin de üretilen ürünlerin doğal ve organik olması nedeniyle vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirtti. Stantları gezip kooperatif üyesi kadınlar ile sohbet ederek üretilen ürünleri inceleyen Vali Polat , “Kadın kooperatiflerimizin sayısının hızla artığını memnuniyetle görüyoruz. İki olan kadın kooperatif sayımız son bir yılda 18’e ulaşmış durumda ama bizim hedeflediğimiz daha fazlası. Yozgatlı kadınlarımız ürettikçe sadece ilimiz değil ülkemiz kazanacak. Kooperatif sayını günden güne arttıracağız. Şu anda gayet iyi gidiyoruz, kurmuş olduğumuz kooperatiflerde üretimlerin devam etmesi için her türlü desteği veriyoruz ” dedi. Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Rukiye Yalçın ise ziyaretlerinden dolayı Yozgat Valisi Ziya Polat'a teşekkür ederek, satışa sunulan ürünlerin doğal ve organik olması nedeniyle vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Anahtar Kelimeler:
‘Ürettikçe Varızürettikçe Güçlüyüz’YozgatIlerigazetesiOcakçarşambaHaberYozgatvaliliğiZiyaPolatAkdağmadeniKaymakamFatihTopuzBelediyebaşkanıNezihYalçınKadınGirişimiüretimIşletmeKooperatifYöreselürünlerSatışMağazasıZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İleri’den Ekinci’ye ziyaret
İleri’den Ekinci’ye ziyaret
HIZLI DESTEK PROGRAMI
HIZLI DESTEK PROGRAMI
Coşgun güven tazeledi
Coşgun güven tazeledi
Yeni binaya ziyaret
Yeni binaya ziyaret
‘Hayırlı olsun’ ziyareti
‘Hayırlı olsun’ ziyareti
Polat’tan baş sağlığı
Polat’tan baş sağlığı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim