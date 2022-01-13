ÜRETTiKÇE KAZANACAĞIZ

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü ve 157 kişiyi istihdam eden Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol ile 6 ay boyunca 30 kişi seramik imal işçisi, İş Başı Eğitim Programından yararlanacak. Mesleki deneyimi olmayan kişilere deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak, bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan İş Başı Eğitim Programı kapsamında işverenler de işe alacakları kişileri kendi işyerlerinde yetiştirme fırsatı buluyorlar. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş yöneticilerine İşbaşı Eğitim Programına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Polat, ‘’Bu eğitimden yararlanacak olanlara hayırlı olsun. Üretime devam edeceğiz. Üreteceğiz ve ürettikçe kazanacağız’’ dedi. Üretime devam, üreteceğiz ve ürettikçe kazanacağız. İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, Kale Seramik Yerköy Fabrikası’nda 30 kişiyi istihdam edeceklerini söyleyen Kale Seramik Özel Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ekrem Demirarslan, ‘’Yerköy Fabrika Müdürümüz ve Seramik Üretiminden sorumlu olan Gürsel Olgaç, tecrübesiyle arkadaşlara seramik üretimi işçiliğini, mesleğini öğretecek. Hepsinin kolunda bir altın bilezik olacak. Bizim içinde eğitime katılan personel arkadaşlarımız daha sonraki alımlarda, yedek ve kalifiye eleman olarak hazır olmuş olacaklar. Bu bizim içinde bir avantaj oluyor. İŞKUR’a, devletimize ve size istihdama sağladığınız bu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi. Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü olarak bu güne kadar üretim sektöründe faaliyet gösteren büyük, küçük birçok fabrikaya destek verdiklerini ifade eden Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Teşvikleri tanıtmamız gerekiyor bunun içinde sürekli sahada olmamız gerekiyor. Çünkü güncel destekler çıkabiliyor. Pandemiden dolayı da farklı teşvikler çıkabiliyor. Çanakkale Seramik’e teşekkür ederiz, İŞKUR’la çok iyi bir diyalog kuruyorlar. 30 kişiye istihdam sağlıyorlar bizim için 1 kişi bile çok önemli. Biz sadece İŞKUR olarak çalışmıyoruz diğer kurumlardaki bütün işlemleri takip ederek işlemleri hızlandırıyoruz. 6 ay biz destek veriyoruz, bir yılda firma kendisi istihdam ediyor. Sayın valim sizin desteklerinizle bu çalışmaları yapabiliyoruz sizin destekleriniz bizim için çok önemli’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•