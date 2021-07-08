Üretimleriyle renk kattılar

KOP SOGEP destekli ‘KOP ile üretim yap renk kat’ isimli projeyle ilgili açılan sergi ilgi gördü. Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ilçede yaşayan dezavantajlı gruplardan biri olan kadınların evleri dışında kaliteli vakit geçirmeleri, üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamaları, sosyalleşmeleri, özgüvenlerini güçlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen KOP SOGEP destekli ‘Üretim yap renk kat’ isimli projenin büyük ilgi gördüğü bildirildi. Proje kapsamında açılan meslek edindirme kurslarında birbirinden güzel ve başarılı eserler ortaya çıktı. Kursiyerlere, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Akdağmadeni Belediyesi ve Kaymakamlığı destek verdi. Sosyal Hizmetler Merkezini ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, serginin açılışını da yaptı.