Üretime devam

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta deneme amaçlı kuru fasulye ekimi 4 köyde 4 farklı çeşit ile yapıldı. Mercimekte Türkiye birincisi, nohutta ise Türkiye ikincisi olan Yozgat, kuru fasulyede de söz sahibi olabilmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı olarak ilk ekim geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Karacalar köyünde yapılmıştı. Karacaklar köyü dışında üç köyde daha ekimi gerçekleştirilen kuru fasulyede istenilen sonuçların alınması durumunda Yozgat’ta bu ürünün de yaygınlaştırılması için çalışmalar başlatılacak. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yaptıkları çalışmalarla Yozgat tarımında üretim ve verim miktarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu amaçla eğitim yayım faaliyetleri ile birlikte çiftçiler ile saha çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özkaya, bu kapsamda da birçok deneme demonstrasyonlar kurmakta, bunların sonuçlarını kamuoyu ve çiftçilerle paylaştıklarını vurguladı. Kuru fasulye ve yeşil fasulye, yemeklik baklagiller sınıfında gıda sektöründe en çok tüketilen ve aranan yemeklik baklagillerden biri olduğunun altını çizen Özkaya. ‘’Özellikle protein oranının yüksekliği nedeniyle beslenme diyetlerinde kullanılmaktadır. İl Müdürlüğümüzce geçen yıllarda ilimizde kuru fasulye üretimini artırmak amacıyla yerli tohum dağıtımı gerçekleştirilmiş ve ekişleri yapılarak hasatları yaptırılmıştı. Bu doğrultuda İlimizde son yıllarda ekiliş alanlarında artış olduğu gözlenmektedir. Son iki yılda ilimizde kuru fasulye üretiminde önemli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. 2019 yılında 4 bin 315 dekar olan ekiliş alanı 2021 yılında 10 bin 457 dekara çıkmış olup 566 ton üretim ise bin 942 tona yükselmiştir. Hedefimiz bunu daha da yukarılara taşımaktır. Bugünde burada Bakanlığımıza bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve özel firmalar tarafından geliştirilmiş olan 4 çeşit kuru fasulye çeşidimizin ekimi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan Sürurbey çeşidi şeker fasulyesi denilen küçük tombul daneli çeşittir. Diğer bir çeşitlerimiz Canıpek, Borsa ve Nirvana çeşitleri ise dermason tipi fasulye çeşididir. Yeşil fasulyede ise Zümrüt42 çeşit ekilmiştir. Bu çeşitler daha önce ilimizde ekilmemiş ve denenmemiş çeşitlerdir. Bu deneme ekimi, ile bu çeşitlerin ilimiz ekolojik şartlarında gelişim ve verim durumları gözlemlenecektir. Sonuçlar basın ve yayın yoluyla çiftçilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır’’ dedi.

•İhsan Çelikkaya•