Üretimde merkez olacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yağlık ayçiçeği ekiminde üreticiler ile bir araya geldi. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerin tarım sektörünü ve buna bağlı üretimin önemini ortaya koyduğunun altını çizen İl Müdürü Özkaya, bu nedenle son zamanlarda en çok konuşulan ve gündemde olan konunun tarım sektörü olduğunu söyledi. Pandemiyle bir kez daha önemi anlaşılan ve en stratejik alan konumuna tarımsal faaliyetlerin yerleştiğini belirten Özkaya, tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılardan etkilenmeme adına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm tedbirleri aldığına değindi. Yozgat'ın üretime ara vermeden ve hız kesmeden devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Özkaya, bu süreçte İl ve İlçe Müdürlükleriyle üretime dair tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanın emirleri ile Bakanlığın direktifleri çerçevesinde ekilmeyen 1 metrekare yer kalmayacağına da vurgu yapan Özkaya, planlamalarının bu doğrulta yapıldığını kaydetti.

‘1’İNCİ SIRADAYIZ’

Türkiye’de Yozgat’ın tarım sektörü içinde sahip olduğu potansiyelle en önemli illerden birisi olduğunun altını çizen Özkaya, “Bitkisel üretim alanında 6 milyon 130 bin 324 dekarlık alanla ekilebilir arazi varlığı olarak 5’inci durumdayız. En stratejik ürünlerden hububatta 3 milyon 530 bin 598 dekarlık alanla durum buğdayında ekilişte 3’üncü sıradayız. Yemeklik baklagillerden; nohutta hem ekilişte hem üretimde 2’nci sırada iken Yeşil Mercimek ekiliş ve üretiminde ise 1’inci sıradayız. Bu üretimleri daha da artırmak aralıksız için çalışıyoruz. Aynı şekilde yağlık ayçiçeği konusunda da ekiliş ve üretimi artırmak için son 2 yıldır planlama ve çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda geçen hafta 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında Bakanlığımız ve İl Özel İdare Bütçesi kaynaklı olarak temin edilen 14 bin 550 kilogram yağlık ayçiçeği tohumluğunun çiftçilerimize dağıtımı yapılmıştı. Tohumluklar üreticilere yüzde 75 hibe yüzde 25 üretici katkısıyla verilmiştir. Şimdi o dağıtılan tohumluklarla ekim yapıyoruz” dedi.

‘İLK 10 DA OLACAK’

Bu konuda 3’üncü üretim sezonu olmak üzere yağlık ayçiçeği tohumluğu dağıtımı yaptıklarını söyleyen Özkaya, “2020 yılında yağlık ayçiçeği ekilişimiz 12 bin dekar iken 2021 yılında bu 28 bin 700 dekara çıkartılmıştır. Bu yıl sadece dağıttığımız tohumluklarla 29 bin dekar ekiliş sağlanacaktır. Hedefimiz bu noktada üreticinin kendi imkânlarıyla beraber ektiğiyle hedef 60 bin dekar ekilişe erişmek ve bunu önümüzdeki 2 yıl içerisinde 100 bin dekara çıkarmayı hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda yağlık ayçiçeği ekiliş ve üretiminde Türkiye'de ilk 10 da olacak şekilde Yozgat'ımızı Türkiye'nin Önemli üslerinde birisi haline getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

8Haber Merkezi