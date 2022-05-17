Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Üretimde merkez olacak

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Büyüktaşlık köyünde, yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

17 Mayıs 2022 Salı 00:06
Üretimde merkez olacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yağlık ayçiçeği ekiminde üreticiler ile bir araya geldi. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerin tarım sektörünü ve buna bağlı üretimin önemini ortaya koyduğunun altını çizen İl Müdürü Özkaya, bu nedenle son zamanlarda en çok konuşulan ve gündemde olan konunun tarım sektörü olduğunu söyledi. Pandemiyle bir kez daha önemi anlaşılan ve en stratejik alan konumuna tarımsal faaliyetlerin yerleştiğini belirten Özkaya, tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılardan etkilenmeme adına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm tedbirleri aldığına değindi. Yozgat'ın üretime ara vermeden ve hız kesmeden devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Özkaya, bu süreçte İl ve İlçe Müdürlükleriyle üretime dair tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanın emirleri ile Bakanlığın direktifleri çerçevesinde ekilmeyen 1 metrekare yer kalmayacağına da vurgu yapan Özkaya, planlamalarının bu doğrulta yapıldığını kaydetti.
‘1’İNCİ SIRADAYIZ’
Türkiye’de Yozgat’ın tarım sektörü içinde sahip olduğu potansiyelle en önemli illerden birisi olduğunun altını çizen Özkaya, “Bitkisel üretim alanında 6 milyon 130 bin 324 dekarlık alanla ekilebilir arazi varlığı olarak 5’inci durumdayız. En stratejik ürünlerden hububatta 3 milyon 530 bin 598 dekarlık alanla durum buğdayında ekilişte 3’üncü sıradayız. Yemeklik baklagillerden; nohutta hem ekilişte hem üretimde 2’nci sırada iken Yeşil Mercimek ekiliş ve üretiminde ise 1’inci sıradayız. Bu üretimleri daha da artırmak aralıksız için çalışıyoruz. Aynı şekilde yağlık ayçiçeği konusunda da ekiliş ve üretimi artırmak için son 2 yıldır planlama ve çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda geçen hafta 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında Bakanlığımız ve İl Özel İdare Bütçesi kaynaklı olarak temin edilen 14 bin 550 kilogram yağlık ayçiçeği tohumluğunun çiftçilerimize dağıtımı yapılmıştı. Tohumluklar üreticilere yüzde 75 hibe yüzde 25 üretici katkısıyla verilmiştir. Şimdi o dağıtılan tohumluklarla ekim yapıyoruz” dedi.
‘İLK 10 DA OLACAK’
Bu konuda 3’üncü üretim sezonu olmak üzere yağlık ayçiçeği tohumluğu dağıtımı yaptıklarını söyleyen Özkaya, “2020 yılında yağlık ayçiçeği ekilişimiz 12 bin dekar iken 2021 yılında bu 28 bin 700 dekara çıkartılmıştır. Bu yıl sadece dağıttığımız tohumluklarla 29 bin dekar ekiliş sağlanacaktır. Hedefimiz bu noktada üreticinin kendi imkânlarıyla beraber ektiğiyle hedef 60 bin dekar ekilişe erişmek ve bunu önümüzdeki 2 yıl içerisinde 100 bin dekara çıkarmayı hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda yağlık ayçiçeği ekiliş ve üretiminde Türkiye'de ilk 10 da olacak şekilde Yozgat'ımızı Türkiye'nin Önemli üslerinde birisi haline getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. 
8Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Üretimde Merkez Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aqaupark hizmete açıldı
Aqaupark hizmete açıldı
Keven, gelen cevabı yayınladı
Keven, gelen cevabı yayınladı
Köse’ye ziyaret
Köse’ye ziyaret
Metruk binalar yıkılıyor
Metruk binalar yıkılıyor
Elektrik tüketimi azaldı
Elektrik tüketimi azaldı
Değerlendirme tamamlandı
Değerlendirme tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim