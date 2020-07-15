YOZGAT Orman İşletme Müdürlüğü’nde üretim tatbikatı ve standardizasyon eğitimi yapıldı. Tatbikata, Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Kayıran, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ali Arslan, Şube Mühendisleri Fikret Küçük ve Turan Yılmaz, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı. Tatbikatta ilk olarak Şube Mühendisi Fikret Küçük tarafından ağaç kesme ve kesmede güvenlik kuralları, üretim bölmesi dosyasında bulunması gereken evraklar ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra Şube Mühendisi Turhan Yılmaz standardizasyon kurallarına göre boylama ve sınıflama yapılması konusunda eğitim verdi. Eğitim sonunda görüş alış verişi yapıldı.