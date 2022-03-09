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ÜRETiM POTANSiYELi ARTTI

Dünya Gazetesi ve TOBB işbirliğinde hayata geçen ‘’Başkanlar Konuşuyor’’ programında Dünya WEB TV’ye Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik ve Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli konuk oldular.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:48
ÜRETiM POTANSiYELi ARTTI

Programda ‘Yozgat Ekonomisi’ hakkında Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ’ın soruları ile birlikte sohbet edildi. Sohbet esnasında yöneltilen sorulara Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ın özellikle Organize Sanayi Bölgeleri ve İl genelindeki üretim potansiyelinin artışına dikkat çekti. Önümüzdeki yıllarda İstihdam ve üretim katma değerinin ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacağını vurgulayan Çelik ‘Endüstriyel Kenevir’ üretiminde İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi ile birlikte yapılan yatırımları da değerlendirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın Endüstriyel Kenevir alanında yapmış olduğu katkılara değinen Çelik, Yozgat’ın Turizm sektöründe de geleceğinin umut verdiğini, Yozgat’ın Turizm Teşvik Bölgesi’ne alınması ile il geneli olarak Kültür, tarih, doğa, spor turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi Yozgat’ın ve ülke ekonomisinin gelişimine olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti. Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli ise Başkan Çelik’in söylediklerine ek olarak, özellikle Tarım ve Hayvancılık yatırımlarına değindi. Hayvan Pazarı ve Hastanesinin inşaatının devam ettiğini anlatan Erkekli, Yozgat’ta bulunan Et ve Süt Kurumunun Süt Kombinasının da faaliyete geçtiğini hatırlattı. Lisanslı depoculuklar, Kabalı Köyü Meyvecilik Entegrasyon Projesi ve Jeotermal Seracılık konularına da değinen Erkekli, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık noktasındaki potansiyeline ve önemine vurgu yaptı. Son olarak bu seneki yağışların üreticileri memnun ettiğini ve sezon öncesinde umut verdiğini sözlerine ekledi. 

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