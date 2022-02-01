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ÜRETİM ODAKLI PROJELER

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, hedefin üretim odaklı projeler olduğunu vurguladı.

01 Şubat 2022 Salı 00:35
ÜRETİM ODAKLI PROJELER

Akay, “ Çiftçinin daha fazla üretimle,  daha fazla gelir elde etmesini hedeflediklerini belirterek, “Çiftçilerimiz için üretim odaklı yeni projelerin gündeme geleceğine inanıyorum” dedi. Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarını bünyesinde bulunduran Kayseri Şeker’de Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) Başkanı Dr. Muhammed Adak’ı ziyaret etti. Başkan Akay, yaptığı açıklamada; TKDK’nın çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme destekleri konusunda yararlı bir görüşme yaptıklarını söyledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) Başkamı Dr. Muhammed Adak’ın yakın ilgi ve samimi yaklaşımına teşekkür eden Kayseri Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, TKDK’nın sağladığı hibe ve diğer avantajlı desteklerden çiftçilerin en iyi şekilde faydalanması için görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti. Çiftçinin daha fazla üretimle,  daha fazla gelir elde etmesini hedeflediklerini kde aydeden Başkan Akay, “TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak ile oldukça yararlı bir görüşmemiz oldu. İpard kapsamında kullanılacak hibe krediler konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Çiftçilerimiz için üretim odaklı yeni projelerin gündeme geleceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

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ÜRETİM ODAKLI PROJELER
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