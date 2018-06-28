Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6354
STERLİN
6.0655
EURO
5.3469

Üretim artacak

TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak ‘İstikrar devam ettikçe, üretim de artacak’ dedi.

Üretim artacak

TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak ‘İstikrar devam ettikçe, üretim de artacak’ dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
60 Okunma
Üretim artacak

Tümsiad Şube Başkanı Ali Çatar, milletine ve devletine sahip çıkan halkın doğru bir kararla tercih yaptığını söyledi. Ali Çatar, “Dün milletimiz yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemine evet demişti, bu gün de kararlılığını gösterdi. Bu gün de Seçim sonuçlarından oldukça memnunuz” diye konuştu.

İstikrarın devam etmesiyle güçlü Türkiye’nin yolunun açılacağını ifade eden Ali Çatar “Tüm oyunlara rağmen kazanan yine Türkiye oldu” ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Karınca yuvaları dikkat çekiyor
Karınca yuvaları dikkat çekiyor
Mutluluğu elinden alındı
Mutluluğu elinden alındı
CANAVAR DURMUYOR
CANAVAR DURMUYOR
Gurbetçiye yatırım daveti
Gurbetçiye yatırım daveti
Çilek fideleri toprakla buluştu
Çilek fideleri toprakla buluştu
Belediyeden yeni konak
Belediyeden yeni konak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim