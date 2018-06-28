Üretim artacak

Tümsiad Şube Başkanı Ali Çatar, milletine ve devletine sahip çıkan halkın doğru bir kararla tercih yaptığını söyledi. Ali Çatar, “Dün milletimiz yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemine evet demişti, bu gün de kararlılığını gösterdi. Bu gün de Seçim sonuçlarından oldukça memnunuz” diye konuştu.

İstikrarın devam etmesiyle güçlü Türkiye’nin yolunun açılacağını ifade eden Ali Çatar “Tüm oyunlara rağmen kazanan yine Türkiye oldu” ifade etti.