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Üreticiye ışık tuttular!

Bozok Üniversitesi’nin toplumun farklı kesimlerine hitap eden verimli eğitimlerinden bir tanesi olan Kaz Yetiştiriciliği eğitimi, Yozgat ile birlikte komşu illerden üreticilerin de katılımı ile gerçekleşti.

Üreticiye ışık tuttular!

Bozok Üniversitesi’nin toplumun farklı kesimlerine hitap eden verimli eğitimlerinden bir tanesi olan Kaz Yetiştiriciliği eğitimi, Yozgat ile birlikte komşu illerden üreticilerin de katılımı ile gerçekleşti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:02
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Üreticiye ışık tuttular!

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOSUYAM) tarafından düzenlenen çiftçilere “Kaz Yetiştiriciliği” eğitimi programı kapsamında Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Boz tarafından 2. Dönem olarak 24-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 24 saat eğitim verildi.

Eğitim programına Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Hayvansal Üretim Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Volkan Özavcı, Ziraat Fakültesi öğretim elemanları ve ziraat mühendisleri de katıldı.  Eğitime Yozgat ili dışında, Ankara, Eskişehir, Konya, Antalya, Sivas, Tokat ve Manisa illerinden toplam 35 üretici katıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ; eğitim programında amacın Türkiye’de kaz yetiştiriciliği konusunda yetiştiricilerin, üreticilerin ve müteşebbislerin eğitilerek bilgili bir yetiştirici topluluğunun sertifika sahibi olmasını sağlamak olduğunu belirterek ayrıca, kaz üretiminde altıncı sırada bulunan Yozgat’ta özellikle Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin çalışmaları sonucunda Damızlık Kaz Üretimi bakımından ülkemizde bir marka, öncelikli bir il olması gerektiği konusunda da çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Eğitim çalışmalarında Yrd. Doç. Dr. Volkan Özavcı kaz hastalıkları, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Boz da kaz yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verdi.

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