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URETENE DESTEK

Yozgat ile birlikte İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerde faaliyet gösteren üretici kadın kooperatiflerinin temsilcilerinin, kamu yöneticileriyle buluştuğu toplantıya başkanlık eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘’Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli olarak değil Türkiye'ye de katkıda bulunacak bir çalışma olarak görüyoruz’’ dedi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:21
URETENE DESTEK

Yozgat’ta üretime dönük faaliyetini sürdüren girişimci kadınların Valilik salonunda bir araya geldiği, video/konferans sistemi ile İç Anadolu Bölgesi’ndeki üretici kadınlar kooperatif temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlık etti. Kadın üreticilerin üretimleri, beklentileri, üretimde yaşadıkları sorunlar da masaya yatırıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat, Kadın Girişimci Kooperatiflerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Üretici Kadınlar Kooperatifi Başkanı Nimet Türker de bir konuşma yaptı, Yozgat’taki kooperatiflerin çalışmaları hakkında bilgi verip, taleplerini iletti. Kooperatifçiliği kadın istihdamına yönelik bir çalışma olarak değil Türkiye'nin ekonomik anlamda bir çalışma olarak gördüğünü belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘’Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli olarak değil Türkiye'nin katkıda bulunacak bir çalışma olarak görüyoruz" dedi. Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın iş birliğinde 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği’ protokolünün 12 Temmuz 2021 tarihinde iki yıl süreyle yenilendiğini aktardı. Yanık, Yozgat ile birlikte İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas’ta bulunan kadın kooperatif temsilcileri çevrimiçi olarak görüşülerek, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yanık, Ankara ve çevre illerden gelen Kadın Kooperatiflerinin ürünlerini stantlarda sergilenirken kooperatifler arasında bölgesel iletişimi geliştirmek, yerel aktörlerin, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini aktardı. •Haber Merkezi•

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