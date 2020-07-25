Üreten kadınlar

ÇAYIRALAN Belediyesi öncülüğünde önceki yıllarda kurulan kısa adı ÇEKAŞ olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi bünyesinde çalışan kadınlar, turşudan reçele, yufka ekmeğinden kuru bakliyata kadar her türlü yöresel ürünlerin üretimini yapıp, satışını sağlamaya devam ediyor. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, kurdukları şirket ile kadınlara yönelik istihdamı artırmayı amaçladıklarını, bu amaç doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Başkan Codar, ‘’ÇEKAŞ’ta tamamen el işçiliği ile düğünlere ve toplu organizasyonlara, bayramda Mantı, köfte, su böreği ve baklava siparişleri alınmaktadır. Gelen siparişler hazırlanıp, kargo ile ilçemiz dışındaki vatandaşlara ulaştırılıyor’’ dedi.