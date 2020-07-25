Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119202
ALTIN
418.514
DOLAR
6.8450
STERLİN
8.7612
EURO
7.9603

Üreten kadınlar

Çayıralan ilçesinde kadınlar tarafından üretimi yapılan ürünlerin satışı yapılarak, kadınların istihdamı artırılıyor.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:25
Üreten kadınlar

ÇAYIRALAN Belediyesi öncülüğünde önceki yıllarda kurulan kısa adı ÇEKAŞ olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi bünyesinde çalışan kadınlar, turşudan reçele, yufka ekmeğinden kuru bakliyata kadar her türlü yöresel ürünlerin üretimini yapıp, satışını sağlamaya devam ediyor. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, kurdukları şirket ile kadınlara yönelik istihdamı artırmayı amaçladıklarını, bu amaç doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Başkan Codar, ‘’ÇEKAŞ’ta tamamen el işçiliği ile düğünlere ve toplu organizasyonlara, bayramda Mantı, köfte, su böreği ve baklava siparişleri alınmaktadır. Gelen siparişler hazırlanıp, kargo ile ilçemiz dışındaki vatandaşlara ulaştırılıyor’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Üreten Kadınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞiFA OLSUN!
ŞiFA OLSUN!
Tinel’e yeni görev
Tinel’e yeni görev
Ayasofya Cami sevinci
Ayasofya Cami sevinci
Halk Eğitim kursları devam ediyor
Halk Eğitim kursları devam ediyor
Gölette inceleme
Gölette inceleme
Cami temeli atıldı
Cami temeli atıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim