Üreten Eller Başkent’te

Üreten Eller Platformu Başkanı Bilal Aktaş, Yardımcıları Rıza Taşkın ve İlyas Çakan, Ankara’dan başlattıkları tanıtım ziyaretlerini, diğer kurumlar, belediyeler, üniversite düzeyinde sürdürecek. Başkan Aktaş, modern tarım teknolojileri kullanarak, bilinci tarım için yola çıktıklarını belirterek, sadece Çekerek ilçesinde değil Yozgat’ın her karış toprağında tarımsal ürünlerin çeşitlendirilip, üretiminin artırılarak, tarım sektöründe marka ürünlerin üretimini sağlamak istediklerini kaydetti. Aktaş, ilk etapta mevcut üzüm bağlarının ıslah edilerek, üzüm üretiminin artırılması yönünde hazırladıkları projenin ilgi görüp, ilgili kurumlar ve Çekerek Belediyesi tarafından desteklendiğini kaydetti. Aktaş, amaçlarının göç eden değil göç alan bir Yozgat için üretimi çeşitlendirip, artırmak istediklerini sözlerine ekledi.