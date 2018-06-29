Uranyum hazırlığı

En son haber sitesinin son dakika olarak verdiği habere göre, Türkiye'nin önemli miktarda uranyum barındıran topraklarında yerli üretim başlatılacağına yer verildi. Haberde, geçen yıllarda ABD'liler tarafından bulunan ve Eti Maden tarafından ABD'li bir firmaya lisanslanan uranyum bölgesinde artık Türkiye kendi faaliyetlerini yürüteceği ileri sürüldü. Türkiye, ABD’li firmaların sekiz on yıldır elinde tuttuğu ve üretim yapılmaması için yoğun çaba sarf ettiği Yozgat’taki uranyum madenlerinin ruhsatını iptal ettiğinin altı çizildi. Yerli ve Millileşme projesinin önemli bir ayağını kapsayan enerji sektöründen gelen bu hamle, nükleer enerji alanında umut vaat etti. ABD’li firmaların elinde bulunan, Yozgat’ın merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde 15 bin 708 hektar alanı kapsayan 8 stratejik uranyum maden sahasını kapsayan ruhsatlar, Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Sahaların ETİ Maden'e devredilip arama tarama ve çıkartma faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.