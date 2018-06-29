Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97274
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5613
STERLİN
5.9902
EURO
5.3027

Uranyum hazırlığı

TÜRKEYİ’nin uranyum yataklarının merkezinde bulunan Yozgat’ta, yerli maden üretimine başlamaya yönelik geri sayıma geçildi.

Uranyum hazırlığı

TÜRKEYİ’nin uranyum yataklarının merkezinde bulunan Yozgat’ta, yerli maden üretimine başlamaya yönelik geri sayıma geçildi.

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
227 Okunma
Uranyum hazırlığı

En son haber sitesinin son dakika olarak verdiği habere göre, Türkiye'nin önemli miktarda uranyum barındıran topraklarında yerli üretim başlatılacağına yer verildi. Haberde, geçen yıllarda ABD'liler tarafından bulunan ve Eti Maden tarafından ABD'li bir firmaya lisanslanan uranyum bölgesinde artık Türkiye kendi faaliyetlerini yürüteceği ileri sürüldü. Türkiye, ABD’li firmaların sekiz on yıldır elinde tuttuğu ve üretim yapılmaması için yoğun çaba sarf ettiği Yozgat’taki uranyum madenlerinin ruhsatını iptal ettiğinin altı çizildi. Yerli ve Millileşme projesinin önemli bir ayağını kapsayan enerji sektöründen gelen bu hamle, nükleer enerji alanında umut vaat etti. ABD’li firmaların elinde bulunan, Yozgat’ın merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde 15 bin 708 hektar alanı kapsayan 8 stratejik uranyum maden sahasını kapsayan ruhsatlar, Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Sahaların ETİ Maden'e devredilip arama tarama ve çıkartma faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Novada'da çekiliş sonuçlandı
Novada'da çekiliş sonuçlandı
Bozdağ’a yeni görev
Bozdağ’a yeni görev
Umut devlet kapısı
Umut devlet kapısı
Köy yoluna  sıcak asfalt
Köy yoluna  sıcak asfalt
Çocuk parkına inşaat
Çocuk parkına inşaat
Köye koruma kanalı
Köye koruma kanalı

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim