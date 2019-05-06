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Unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları

YOZGAT Folklor ve Sanat Derneği, İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden çocuklar tarafından oynanmasını sağlamak üzere ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları

YOZGAT Folklor ve Sanat Derneği, İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden çocuklar tarafından oynanmasını sağlamak üzere ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları

İnceçayır Köyünde ilkokul çocuklarına, çelik çomak, aşık, beştaş, ip atlama, bilye, hota gibi, toprağa temas ederek oynan oyunların nasıl oynandığı önce anlatıldı, daha sonra da çocukların oynamaları sağlandı. Teknolojinin, yaşam ve çalışma koşullarını olduğu kadar çocukların oyun şekillerini de değiştirdiğine dikkat çekilerek, eskiden sokaklarda koşup zıplayan çocukların yerine artık evlerinde saatlerce bilgisayar başında ya da ellerinde tabletlerle oturup beden gücü harcamadan oyun oynayan çocuklar görüldüğüne dikkat çekildi. Eskiden sokakta oynanan, artık ‘geleneksel’ olarak tanımlanan oyunların, çocukların eğitimi, kişiliği üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekildi. Çelik çomak oyunu için gerekli olan sopaların nasıl hazırlandığı da gösterildi.

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