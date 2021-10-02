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Unutulmaya Yüz Tutan Çocuk Oyunları

Yozgat Folklor ve Sanat Derneği tarafından, İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden çocuklar tarafından oynanmasını sağlamak üzere ilk kez 2019 yılında etkinlik düzenledi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:24
Unutulmaya Yüz Tutan Çocuk Oyunları

İnceçayır Köyünde ilkokul çocuklarına, çelik çomak, aşık, beştaş, ip atlama, bilye, hota gibi, toprağa temas ederek oynan oyunların nasıl oynandığı önce anlatıldı, daha sonra da çocukların oynamaları sağlandı. Teknolojinin, yaşam ve çalışma koşullarını olduğu kadar çocukların oyun şekillerini de değiştirdiğine dikkat çekilerek, eskiden sokaklarda koşup zıplayan çocukların yerine artık evlerinde saatlerce bilgisayar başında ya da ellerinde tabletlerle oturup beden gücü harcamadan oyun oynayan çocuklar görüldüğüne dikkat çekildi. Eskiden sokakta oynanan, artık ‘geleneksel’ olarak tanımlanan oyunların, çocukların eğitimi, kişiliği üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekildi. Çelik çomak oyunu için gerekli olan sopaların nasıl hazırlandığı da gösterildi. Etkinliklerin, pandemi sürecinde de önümüzdeki dönemde yapılabileceği kaydedildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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