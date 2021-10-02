Unutulmaya Yüz Tutan Çocuk Oyunları

İnceçayır Köyünde ilkokul çocuklarına, çelik çomak, aşık, beştaş, ip atlama, bilye, hota gibi, toprağa temas ederek oynan oyunların nasıl oynandığı önce anlatıldı, daha sonra da çocukların oynamaları sağlandı. Teknolojinin, yaşam ve çalışma koşullarını olduğu kadar çocukların oyun şekillerini de değiştirdiğine dikkat çekilerek, eskiden sokaklarda koşup zıplayan çocukların yerine artık evlerinde saatlerce bilgisayar başında ya da ellerinde tabletlerle oturup beden gücü harcamadan oyun oynayan çocuklar görüldüğüne dikkat çekildi. Eskiden sokakta oynanan, artık ‘geleneksel’ olarak tanımlanan oyunların, çocukların eğitimi, kişiliği üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekildi. Çelik çomak oyunu için gerekli olan sopaların nasıl hazırlandığı da gösterildi. Etkinliklerin, pandemi sürecinde de önümüzdeki dönemde yapılabileceği kaydedildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•