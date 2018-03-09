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Unutulmadılar

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kurumda kamu hizmetini infaz eden yükümlü bayan ve çalışan bayan personeli unutmayarak Kadınlar Günü’nü kutladı.

Unutulmadılar

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kurumda kamu hizmetini infaz eden yükümlü bayan ve çalışan bayan personeli unutmayarak Kadınlar Günü’nü kutladı.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Unutulmadılar

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kurumda kamu hizmetini infaz eden yükümlü, kurum çalışanı ve stajyer bayanların gününü kutladı.
Programa Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Yozgat E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Talat Bayındır ve İdari İşler Müdürü Halit Ünal katıldı.
Programa katılım gösteren protokol mensupları, kurumun bayan personelleri ve yükümlü kadınlara çiçek takdim etti.

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