Unutulmadılar

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kurumda kamu hizmetini infaz eden yükümlü, kurum çalışanı ve stajyer bayanların gününü kutladı.

Programa Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Yozgat E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Talat Bayındır ve İdari İşler Müdürü Halit Ünal katıldı.

Programa katılım gösteren protokol mensupları, kurumun bayan personelleri ve yükümlü kadınlara çiçek takdim etti.

