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Unutulmadılar

Yozgat’ta bayramlaşma programı kapsamında Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:20
Unutulmadılar

Ziyaretlerinde Vali Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse eşlik etti. 2005 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışma sonucu gazi olan Gökay Açıkgöz ve 1998 yılında Kuzey Irak'ta mayına basma sonucu gazi olan Tarık Topkaya'yı hanelerinde ziyaret eden Polat ve Köse, gazilerin ve ailelerinin bayramlarını kutladı. 2001 yılında EdirneKeşan'da şehit olan Polis Memuru Nuri Tanışman'ın ailesini ziyaret eden Polat ve Köse, şehidin ailesinin bayramını kutlayarak devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu hatırlattı. Polat ve Köse son olarak AŞK Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin’i hanesinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

Son Güncelleme: 05.05.2022 01:21
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