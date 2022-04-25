Unutulmadılar

Hastanede yatan çocuklar için tedavi gördükleri servisler süslenerek bayram coşkusu yaşatıldı. Pasta kesimi yapılan etkinlikte çocuklara Türk Bayrağı, balon, boyama kalemi ve defter hediye edildi. Etkinliğe Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastane çalışanları, çocuklar ve anneleri katıldı. Etkinlikte, Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencilerinin katkılarıyla, sevilen çizgi film karakterleri ile çocuklar gönüllerince eğlenerek neşeli anlar yaşadı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102’nci yıl dönümünü sevinç, heyecan ve mutlulukla kutladıklarını bildiren Kozan, “Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz, geleceğimiz. Ulusal egemenliğimizin ve çocuklarımızın bayramının kutlandığı bugünde; ışıl ışıl gözleriyle geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım” dedi.