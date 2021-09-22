Unutulan taşlar

Yozgat'ın kırsal kesimlerinde kışlık erzak hazırlığı yapan vatandaşlar, kendi imkanları ile büyük taş parçasının içinde oyulmuş çukurda dövdükleri buğdaydan bulgur yapıyorlardı. Şimdilerde teknolojiyi kullanan köylüler, o dönemlerde tarladan biçtikleri buğdayları yıkayıp, kuruttuktan sonra kaya parçası içinde oyulmuş çukurun içinde ağaç tokmaklarla döverek öğüterek bulgur haline getiriyorlar. Yine kaya parçalarından yapılmış teker şeklindeki taşların arasına buğdayı koyarak, un haline getiriyorlardı. Yozgat merkeze bağlı hemen hemen her köyde, harman yerine yakın bölgelerde kaderine terk edilen Bulgur Sokusu bulunuyor. Ama yeni yetişen nesil bu taşların ne anlama geldiğini pek bilmiyor.