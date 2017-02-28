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Unutmadılar!

28 Şubat 2017 Salı 04:13
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Yozgat Yazarlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği(YOYŞED) hakkın rahmetine kavuşmuş şair, yazar ve edebiyatçıları unutmayarak anma etkinliği düzenledi.

Unutmadılar!
Etkinlikte yakın zamanda rahmete kavuşmuş dernek üyesi şairler ve ahirete göçmüş tüm edebiyatçılar saygı ve rahmetle yad edildi.
YOYŞED binasında gerçekleşen etkinliğe YOYŞED Başkanı Salim Gülbahçe, Başkan Yardımcısı Nuh Şahin, dernek üyeleri, Yozgatlı şair, yazar ve edebiyatçıların yanı sıra vatandaşlarda katıldı.
Programda yakın zamanda vefat eden ve dernek üyesi olan Yozgatlı şairler Ahmet Yetim, Yusuf Yıldırımer’in yanı sıra Eğitimci-Yazar Ruhi Bakır, Şair Şakir Susuz ve Aşık Derdiyar’da rahmetle anıldı.
YOYŞED derneğinde düzenlenen programda ilk olarak rahmete kavuşan şairler için mevlit ve Yasin okundu.
Daha sonra tüm şairler, ahirete göç eden arkadaşları için kaleme aldıkları şiirlerini seslendirdi.
Dernek üyesi saz üstadları ise sazlarıyla çeşitli türküler seslendirdi.
Programın sonunda tüm katılımcılara arabaşı ikramında bulunuldu.
YOYŞED Başkanı Salim Gülbahçe, düzenledikleri programla rahmete kavuşan tüm Yozgatlı edebiyatçıları andıklarını ve hatırladıklarını ifade etti.
Salim Gülbahçe, uzun yıllar aynı çatı altında Yozgat’ta şiiri yaşatmak adına mücadele veren ve vefat eden arkadaşlarını andıklarını söyleyerek “Programımıza katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Bu vesileyle ahirete göçen tüm arkadaşlarımıza ve büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan şair arkadaşlarımıza da sağlıklı sıhhatli ömürler temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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