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UNUTMADIK!

YOZGAT’ta 15 Temmuz ihanetinin yıldönümü nedeniyle Meydan Yeri Caddesi’nde fotoğraf sergisi açıldı, şehit yakınları ile gaziler ziyaret edildi.

UNUTMADIK!

YOZGAT’ta 15 Temmuz ihanetinin yıldönümü nedeniyle Meydan Yeri Caddesi’nde fotoğraf sergisi açıldı, şehit yakınları ile gaziler ziyaret edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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UNUTMADIK!

Bugün ise saat 11.00’da şehitlik ziyaret edilip, dua okunup, Çapanoğlu Büyük Camide mevlit okutulacak, ‘Milli Birlik Ruhu ve Demokrasi zaferi’ konulu konferans verilecek. Yozgat Valisi Kadir Çakır, 15 Temmuz’un siyasi tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanet olduğuna dikkat çekerek, ‘15 Temmuz 2016 gecesi bu ülke farklı bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademeleri içerisine yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü mensubu hainlerin başlatmış olduğu bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatanı, milleti, bayrağı ve demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıkan kahraman halkımızın gösterdiği büyük bir cesaret örneği ile bertaraf edildi’ dedi. Vali Çakır, 15 Temmuz ihanetini asla unutmadığını, unutulmayacağını, unutturulmayacağının altını çizdi. Vali Çakır, ‘O karanlık gecede şehadete yürüyen kahraman vatansever kardeşlerimiz, kanlarını ve canlarını feda ederek bu güzel vatanı ve sevdiklerini bize emanet olarak bıraktı. Şimdi bu emanete sahip çıkma zamanıdır. Şimdi birlik olma ve yaraları sarma zamanıdır. Alçak darbe girişimini engelleyen kahraman şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine millet olma bilinciyle sahip çıkmak bizim en büyük görevlerimizden biridir. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet uğruna ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında ve hizmetinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun’ diye konuştu.
 

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