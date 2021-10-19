UNLULERLE ÇALIŞIYOR!

Yozgatlı Türk Halk Müziği sanatçısı Mümin Sarıkaya’nın ‘Dur Diyemem’ adlı parçasının klip çalışmasını da gerçekleştiren Selim Durak, yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yozgat’ta uzun yıllar fotoğrafçılık alanında hizmet verdikten sonra aldığı bir kararla üç yıl önce İstanbul’a yerleşen Selim Durak, yaptığı çalışmalarla çıkışını sürdürüyor. Son olarak Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’nın ‘Dur Diyemem’ adlı parçasına klip çeken Selim Durak, İstanbul’da çekilen kliple ilgili çekimlerin bir günde tamamlandığını söyledi. Daha önce birçok ünlünün klipini de çektiğini aktaran Selim Durak, Onur akın, Rubato, Yalın, Melek Mosso, kliplerini çektiğini, halen birçok sanatçı ve marka ile çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Dagi, Aksa, Fanta, Maçkolig gibi markaların reklam filmlerinde de imzası bulunan Durak, yurtiçi ve yurtdışında, birçok ülkede ve şehirde çekimler yaptığını, Fuji Film Türkiye eğitmenliği kapsamında 30’un üzerinde verdiği eğitim çalışmalarını da sürdürdüğünü bildirdi. Selim Durak, ‘’Burcu Esmersoy ile Dünya Avcumuzda programının bazı bölümlerinin de çekimlerini yaptım. Fox tv’de yayınlanan programın Paris, Fransa, Slovenya, Amsterdam, Macaristan bölümlerinin çekimlerini yaptım. Şu anda yurtiçi ve yurtdışından teklifler var, bunları değerlendiriyorum. Memleketimden de kopmuş değilim, her fırsatta Yozgat’a geliyorum, memleket hasretimi gidermeye çalışıyorum’’ diye konuştu.