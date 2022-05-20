Üniversiteyi temsil ettiler

Marmara, Çukurova, Van Yüzüncü Yıl gibi üniversitelerin de oyunları ile katıldığı festivalde, Bozok Tiyatro Topluluğu ‘Şaşkın Hırsızlar’ adlı oyununu sahneledi. Oyun, festivale katılan seyircilerden büyük beğeni aldı. Oyun sonunda Bozok Tiyatro Topluluğu üyeleri tiyatro severlerin oyun ile ilgili sorularını cevapladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sahne Sanatları Kulübü tarafından aynı zamanda üniversitenin eski bir mezunu ve tiyatro topluluğunun kurucularından, yönetmen Hacı Hatipoğlu'na plaket takdim edildi. Tiyatro Topluluğu başkanı Sedef Demircan ve topluluk danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Güçlü, festival vesilesiyle İstanbul Üniversitesi ve diğer katılımcı üniversitelerin tiyatro toplulukları ile tanışma, üniversitenin tanıtma ve gelecekte ortak projeler için fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduklarını belirterek "Festivalde tiyatro topluluğumuza üniversitemizi temsil etme fırsatı sunan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ başta olmak üzere destekleri için tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Rektör Profesör. Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı açıklamada, öğrencilerin üniversiteye aidiyet duygularını pekiştiren, kişisel gelişimlerini destekleyen kültürel ve sosyal faaliyetler için her zaman öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Tiyatro Topluluğumuzu, Tiyatro Festivalinde gösterdikleri başarıdan, sahneledikleri oyunlarından dolayı tebrik ediyor; nice başarılı sanat faaliyetlerine imza atmalarını temenni ederek, bundan sonraki temsillerinde başarılar diliyorum" dedi.

Haber Merkezi

