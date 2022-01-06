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Üniversiteyi protesto edecekler

Türkiye Sağlık İş Sendikası tarafından, Yozgat Bozok Üniversitesi ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle bugün üniversiteyi protesto edip basın açıklaması yapılacak.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:48
Üniversiteyi protesto edecekler

 Türkiye Sağlık İş Sendikası üyelerinin mali hakları ve yaşadıkları sorunların giderilmesi noktasında Yozgat Bozok Üniversitesi ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasını Türkiye Sağlık İş Sendikası tarafından yapılacak olan basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak. Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Yozgat İl Başkanı Kazım Erdoğan, Yozgat Bozok Üniversitesi işyerinde çalışmakta olan Türkiye Sağlık İş Sendikası üyelerinin mali hakları başta olmak üzere işyerinde yaşadıkları sorunları diyalog yoluyla çözüm bulmak amacıyla uzun zamandır çaba sarf ettiklerini söyledi. Erdoğan, Bu güne kadar yaptıkları görüşmelerde bu sorunlara ilişkin somut bir adım atılmadığını üzülerek görmüş bulunduklarını dile getirdi. Erdoğan, Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolünün diğer üniversitelerde uygulanmasına rağmen, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde uygulanmayan protokolün sağlık çalışanları adına, uygulanması yönünde çözüm arayışlarına rağmen, çalışanları görmezden gelen, sorunlarına duyarsız kalan Üniversite yönetiminin bu tutumunu protesto etmek, talepleri basın ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bugün saat 12.30 Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü önünde şube yönetim kuru tarafından basın açıklaması yapılacağını belirtti.  

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Üniversiteyi Protesto Edecekler
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