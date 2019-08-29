Üniversiteye yeni genel sekreter

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Genel Sekreter Kölemen’i tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi. Genel Sekreterliğin üniversitelerin önemli görevleri arasında olduğunu belirten Rektör Karadağ, "Görevler bir bayrak yarışıdır ve bizlere verilen bir emanettir. Üniversite yönetimi olarak bir emanet aldık ve aldığımız emanetin sorumluluğunu biliyoruz. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkarak üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Genel Sekreterimizin bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden şüphem yok. Beraber güzel işlere imza atacağız. Bu duygularla Genel Sekterimizin yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Uğur Kölemen de, kendisine tevdi edilen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağını belirterek, “Bilgi, birikim ve tecrübelerimizi üniversitemizin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak adına kullanacağız. Üniversitemizde Rektörümüz öncülüğünde tüm ekibimiz ile kalite süreçlerini takip ederek başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile Rektörümüze ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.