Üniversiteye Turuncu Bayrak

YOZGAT Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na Mekanda Erişilebilirlik bayrağı kategorisinde turuncu bayrak verildi.

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla ‘Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ düzenlendi. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı kategorisinde ‘Turuncu Bayrak’ ödülüne layık görüldü. Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ise 2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri adayı olarak gösterildi.

Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni, Kovid-19 salgını dolayısıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. YÖK tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak verilen ödüllerin üçüncüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler tarafından yoğun ilgi gördü.

2020 yılı ödülleri için YÖK’e 116 üniversiteden toplam 841 adet olmak üzere rekor sayıda başvuru yapıldı. Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim temalarıyla düzenlenen törende, yükseköğretim kurumlarına ‘Mekanda Erişebilirlik, Eğitimde Erişebilirlik, Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik’ olmak üzere 3 kategoride ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’ ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına ‘Engelsiz Program Nişanı’ verildi.