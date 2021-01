Üniversiteye ‘sıfır atık’ belgesi

YOZGAT Bozok Üniversitesi, 2019 yılında yürürlüğe konulan ‘Sıfır Atık Yönetmenliği’ kriterleri doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar, uygulamaya koyduğu çevre ile ilgili projeler nedeniyle, Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ belgesine layık görüldü. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında duyarlılığı ve çevre bilinci içinde sorumluluklarını yerine getirmek üzere bir süredir yürütülen çalışmaların meyvesini vermeye başladığını söyledi. Bu konuda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak adına başlatılan çalışmalarda öncelikli olarak sıfır atık koordinatörlüğü oluşturduklarını kaydeden Karadağ, ‘’Üniversitemizde bulunan atıklar için durum analizi yapılarak atık türleri belirlenmiştir. Bu kapsamda altılı ayrıştırma yöntemi kurulmuş, hizmetli, idari ve akademik personel eğitimleri gerçekleştirilmiş, kaynağında ayrı toplanan atıkların kampüs sahasında ayrı biriktirilmesi için geçici depolama alanları oluşturulmuştur’’ dedi. Rektör Karadağ, atıkların farklılıklarını göstermek amacıyla ayrılan her atık için ayrı renk çöp poşetleri alındığını, kaynağında ayrılan atıkların miktarlarını belirlemek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, atılan atık türlerinin miktarlarının veri girişinin yapılması için yazılım geliştirildiğini bildirdi. Böylece her birimde çıkan atık türleri ve miktarlarının da tespit edilerek kaydedilmesinin sağlandığına vurgu yapan Karadağ, ‘’İklim değişikliği ile mücadele, enerji kazanımı, ekonomiye katkı ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlılığın oluşmasını amaçlayan Üniversitemizin tüm birimlerinde Sıfır Atık Projesi etkin bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir’’ diye konuştu.

YAŞANILABİLİR BİR ÇEVRE

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, alınan ‘Sıfır Atık Belgesi’nin üniversitenin yaşanılabilir bir çevre oluşturma konusunda bugün ve bundan sonra yapacağı çalışmalar için önemli bir aşama ve motivasyon oluşturacağının da altını çizdi. Karadağ, ‘’Üniversitemiz her konuda olduğu gibi Sıfır Atık konusunda da örnek bir sorumluluk projesini yerine getirmenin övüncünü yaşamaktadır. Göreve geldiğimiz günden beri bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaştık ve sıfır atık projesi çalışmalarına yakın zamanda hız verdik. Bunun için okullarımızda, idari binalarımızda tüm atıklarla ilgili kumbaralar yerleştirildi. Her bir atığın tasnif edilerek geri dönüşümü noktasında tüm aşamalar titizlikle takip edildi. Kısa zamanda büyük bir mesafe aldık ve bu konuda da örnek bir üniversite olma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir. Sıfır Atık Belgesi’nin alınması bizim için çok önemli ve sevindirici bir aşamadır’’ ifadelerini kullandı.