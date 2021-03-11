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Üniversiteye öğrenci yaşam merkezi

HİTİT Üniversitesine öğrenci yaşam alanı yapılacak

11 Mart 2021 Perşembe 09:59
Üniversiteye öğrenci yaşam merkezi

ÖĞRENCİ Yaşam Merkezi, ticari alan kantin, kafeterya, restoran gibi ve müştemilatı yapılması amacıyla, Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce 30 Mart 2021 tarihinde saat 14:00’te, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Buhara Toplantı Salonu Rektörlük Binası 3. Kat Kuzey Kampüsü Merkez /Çorum adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak. İrtifak hakkı tesisi süresi tapuda tescil tarihinden başlamak üzere 29 yıl olacağı bildirildi. Hitit Üniversitesinin ihale ilanına Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İlan metnini görüntülemek için tıklayın.

Son Güncelleme: 11.03.2021 10:23
Anahtar Kelimeler:
Üniversiteye öğrenci Yaşam Merkezi
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