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Üniversiteye ödül

3’üncü uluslararası sağlık bilimleri ve yaşam kongresi ‘genç araştırmacı’ kategorisinde Bozok Üniversitesine iki önemli ödül verildi.

09 Haziran 2020 Salı 00:54
Üniversiteye ödül

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz, iki ayrı önemli ödül kazandı. Akyüz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nce düzenlenen 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam kongresinde bin katılımcı arasından ‘Genç Araştırmacı’ kategorisinde birinci oldu. Akyüz ödülünü, Amerika Birleşik Devletleri'nde Wisconsin Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde yaptığı TÜBİTAK destekli gen tedavisi projesiyle kazandı.
Aynı kategoride Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz’ün danışmanlığını yaptığı, üniversitenin  ‘Proje Geliştirenler Topluluğu’ bünyesinden Betül Köklü isimli öğrenci de üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, birincilik ödülü alan akademisyen ile üçüncülük ödülü alan öğrenciyi tebrik etti, başarılarının artarak devam etmesini dileğinde bulundu.

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Üniversiteye ödül
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