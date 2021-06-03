Üniversiteye iş insanı desteği

Yozgat’ta iş insanı Bilal Şahin tarafından yapımı üstlenilen, 500’e yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Toplam 2 bin metrekare alan üzerine iki katlı, iki ayrı bloktan oluşacağı bildirilen merkez binasında, 18 kişilik 10 sınıf, 50 kişilik amfi sınıf, 50 kişilik bilgisayar odası, 5 okutman, 1 öğretmen, 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 1 memur odası, 70 metrekare kafeteryadan oluşuyor. Merkeze binanın yapımını üstlenen Bilal Şahin’in adının verildiği kaydedildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin kuruluşundan itibaren gerek devlet imkânlarıyla gerekse de hayırsever işadamlarının maddi, manevi destekleriyle 15 yılını doldurmasına rağmen çok büyük donanımları, fiziki altyapısıyla güçlü bir üniversite haline geldiğini söyledi. Karadağ, ‘’Üniversitemiz bugün fiziki imkân ve donanımlarının yanında insan gücüyle de bölgesine Türkiye’ye ve dünyaya hitap eden, eğitim ve öğretimde kaliteyi hiçbir zaman ıskalamayan sürekliliği hedefleyen aynı zamanda da akademiyada da söz sahibi bir ihtisas üniversitesi olmuştur. Bizim amacımız Yozgat Bozok Üniversitesi’ni marka ve model bir üniversite haline getirmektir’’ dedi. Karadağ, 500’e yakın uluslararası öğrencinin TÖMER bünyesinde eğitim gördüğünü dile getirdi, 2021 Aralık ayı itibariyle uluslararası öğrenci sayısını bin, 2022 yılında ise 2 bin 500’e çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Karadağ, ‘’Amacımız Müslüman coğrafyasındaki gençlerimizi bilimin ışığında kaliteli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirerek ülkelerine bizleri temsil eden kültür elçileri olarak uğurlamaktır. Bunu yapmak için fiziki alt yapınızın güçlü olması gerekiyor’’ diye konuştu. Binanın yapımını üstlenen İş İnsanı Bilal Şahin ise, ‘’Kültür elçilerimiz olan uluslararası öğrencilerimize faydalı olacak TÖMER binasının temelini atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Valisi Ziya Polat da, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin marka üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, en önemli yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu dile getirdi. Temel atma töreninde TÖMER öğrencisi Somalili Seyid Ali Mehmet Ali de bir konuşma yaparak, ‘’Bugün özel bir gün. Bugün yabancı öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için yeni TÖMER binasının temeli atılıyor. Bu bina, Türklerin bizi ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bu anlamda şükranlarımızı iletiyoruz. Bu binayı yaptıran hayırsever iş insanı Bilal Şahin Bey’e tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

