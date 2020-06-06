Üniversiteliye destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi, üniversite öğrencilerine teknolojik desteğe başladı. Merkez yerleşkesi ile ilçelerde bulunan bilgisayar laboratuvarları, internet, teknolojik ve dijital imkanların yanı sıra merkez kütüphane imkanlarını herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı, Yozgat’ta ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açıldı. Birimlerde tahsis edilen internet ve bilgisayar laboratuvarlarının kullanımı için https://rezervasyon.bozok.edu.tr/ adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Yozgat Bozok Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin talepleri doğrultusunda yaşadıkları illerdeki Üniversite ya da Üniversitelerin bilgisayar laboratuvarları, internet, teknolojik ve dijital imkanlarını çevrimiçi sınavlar için kullanabilecekleri kaydedildi.