Üniversiteliler tepkili

Yozgat Bozok Üniversitesi, bahar dönemi sınav yönergesinde final sınavlarında kamera zorunluluğu getirildiğini ilan etti, öğrenciler bu zorunluluğa tepki gösterdi.

Önceki dönem sınavlarda kamera zorunluluğu bulunmazken, üniversite yönetimin aldığı karar doğrultunda final sınavları kameralı yapılacak olmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösteren öğrenciler, kararın gözden geçirilmesini isterken, Rektörlüğün yayınladığı sınav yönergesinde, öğrencilere sunulan anket sonuçlarına göre böyle bir karar alındığı belirtildi. Duruma tepki gösteren Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri sosyal medya da #bozokameralısınavıiptalet etiketi ile kampanya başlattı. Üniversite yönetiminin, anket sonuçlarını bahane gösterdiğini paylaşan öğrenciler, durumun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Evrensel gazetesinin haberine göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrencileri, ‘’Salgının başından beri derslere ve sınavlara bağlanmada çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Derslere girecek interneti ve bilgisayarı olmayan birçok öğrenci var. Bu süre zarfında derslere katılım çok düşük miktarda kaldı. Bu durumdan üniversite yönetiminin haberi var. Ancak sorunları çözmek yerine koşulları daha da zorlaştırıyorlar. Yönergede yer alan, anket sonuçlarına göre böyle bir kararın alındığı durumu gerçekleri kesinlikle yansıtmıyor. Biz öğrenciler hem maddi imkânlardan dolayı teknik donanıma sahip olamayıp öğrenim hakkından uzak kalanlar, hem de kişisel alanlarımızın hakkının korunması için sınavlarda kamera istemiyoruz. Ayrıca 29 Mayıs günü sınav denemesinde birçok öğrenci sisteme giriş yapamadı. Üniversite yönetimi bu kararından derhal vazgeçmelidir’’ ifadelerini kullandı.