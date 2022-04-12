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Üniversiteden büyük başarı

Yozgat Bozok Üniversitesi, Dünya genelinde en kaliteli bilimsel dergileri tarayan ve en güvenilir yayın-atıf indeksi veri tabanı olarak kabul edilen Web of Science verileri esas alınarak 126 devlet üniversitesi arasında 11’inci sırada yer alırken, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Programında yer alan 22 üniversite arasında ise 1’inci sırada yer aldı.

12 Nisan 2022 Salı 00:32
Üniversiteden büyük başarı

Web of Science verileri esas alınarak 2021 yılı Türkiye’deki Devlet Üniversiteleri ‘Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı’na göre sıralandı. 2018 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 42’nci sırada yer alan Bozok Üniversitesi, 2019 yılında 21’inci, 2020 yılında 20’nci; 2021 yılında ise önemli bir atılım gerçekleştirerek 11’inci sırada yer alarak yükseliş trendini sürdürdü.
Endüstriyel Kenevir projesi ile Yüksek Öğretim Kurumunun Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Programında yer alan ve ‘Girişim Odaklı’ olmayı misyon edinen Bozok Üniversitesi, yıllık uluslararası yayın grafiğine bakıldığında özellikle son 3 yıl içerisinde yakaladığı hızlı ve istikrarlı trend ile başarılarını önemli bir noktaya taşıdı.    ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ düsturuyla geldikleri günden bu yana Yozgat Bozok Üniversitesi’ni marka üniversite yapmak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, devlet üniversiteleri arasında yayın sıralamasında önemli bir noktaya gelinmesi sebebiyle, gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tüm akademik personele teşekkür etti. Karadağ açıklamasında şunları söyledi: "Her geçen yıl başarı çıtasını yükselten üniversitemiz için bir başarı hikâyesi yazılıyorsa bu elbette idari personelinden akademik personeline kadar büyük ve seçkin bir ekip ile mümkün olmaktadır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana eğitim-öğretimde, ar-ge ve bilimsel çalışmalarda, devraldığımız bayrağı en tepeye taşıma adına önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Üniversitemizin 2022-2026 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planında yeni hedefler belirleyip, konum tercihimizi “Girişim Odaklı Üniversite” olarak belirledik ve bu kapsamda sadece nitelikli bilgiyi üreten değil aynı zamanda ekonomiye kazandıran ve toplumun hizmetine sunan bir üniversite olmayı misyon edindik.  Üniversitemizin son 3 yıldaki dünyanın en prestijli yayın-atıf indeksi olan Web of Science veri tabanı verilerine göre oluşan uluslararası nitelikli yayın grafiğimizde istikrarlı bir atılımın ortaya çıkması bizleri son derece mutlu etmiştir.  Üniversitemizi bölgesinde, ülkemizde ve uluslararası ölçekte en iyi yerlere taşıma gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz.”
 

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