Üniversitede kan bağışı

Organizasyon da, ekipler tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kan bağışı alımı yapılacak. Üniversite hocaları, personeller ve öğrencileri kan bağışında bulunmaya davet ettiklerini bildiren Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, “Yozgat Bozok Üniversitemizde her yıl düzenli olarak düzenlediğimiz kan bağışı organizasyonumuzu bu sene Mayıs ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Kan bağışı çağırımıza her zaman desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ hocamızın şahsında tüm hocalarımıza, üniversite personellerine ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz. Unutmayalım ki kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu vesileyle bütün üniversitemizi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi. •Haber Merkezi•

