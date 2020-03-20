Üniversitede dezenfekte

ÇİN’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı mücadelede Bozok Üniversitesinde önlemler arttırılarak, dezenfekte çalışması başlatıldı. Erdoğan Akdağ Kampüs yerleşkesi içerisinde okullar, kantinler, araştırma merkezleri ve kütüphane olmak üzere personel ve öğrencilerin kullanım alanlarında korona virüse karşı tedbir amaçlı dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Korona virüs hastalığı şüphesi veya tanısı olmamasına rağmen tedbirlerin alındığı Üniversitede, ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.