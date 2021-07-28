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Üniversitede bayramlaşma

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Tesisleri bahçesinde Akademik ve İdari personelin katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 00:17
Üniversitede bayramlaşma

Pandemi tedbirleri kapsamında, birlik ve beraberliğinin güçlenmesi ve ortak manevi duyguların paylaşılmasına vesile olan bayramlaşma törenine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile akademik kadro yönetimi, fakülte dekanları, akademik ve idari personel katıldı. Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar geçirilmesi dileklerinde bulundu. Karadağ, ‘’Bayramlar paylaşıldıkça çoğalan, büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği, sevinçlerin paylaşıldığı en güzel zaman dilimidir. Bu bayramlaşma töreni dolayısıyla da bu duyguyu tekrar yaşadık. Çünkü Bayramlar,  bizi biz yapan bizi millet yapan en önemli mayadır. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan bayramlaşma törenimize katılan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine güzellikler getirmesini temenni ediyorum’’ dedi. Bayramlaşma programına katılan Akademik ve İdari personele Üniversite tarafından ikramlarda bulunuldu. Karadağ, Üniversite personelinin birebir bayramlarını tebrik edip, günün anlam ve önemine yönelik sohbetlerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Üniversitede Bayramlaşma
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