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Üniversite ortamını gördüler

ÇANDIR ilçesindeki liselerin son sınıfında eğitim gören öğrenciler, düzenlenen etkinlik kapsamında, önümüzdeki öğretim yılından itibaren eğitim görecekleri üniversite ortamını görme imkanı buldu.

Üniversite ortamını gördüler

ÇANDIR ilçesindeki liselerin son sınıfında eğitim gören öğrenciler, düzenlenen etkinlik kapsamında, önümüzdeki öğretim yılından itibaren eğitim görecekleri üniversite ortamını görme imkanı buldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Üniversite ortamını gördüler

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen etkinliğe, Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi ve Çandır Şehit Ramis Şahin MTAL’de eğitim gören 12. Sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Erciyes Üniversitesi’ni gezerek, üniversite ortamını görmeleri sağlandı. Gezi kapsamında üniversitenin birçok fakültesi gezildi, öğrenciler merak ettikleri ve ilgilendikleri konularda birinci ağızlardan bilgi aldı. Üniversite gezisinin ardından Seyyid Burhaneddin Türbesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi ve bilim fuarı da öğrencilere gezdirildi.

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