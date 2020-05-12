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Üniversite Hastanesine destek

İş insanı Bilal Şahin, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne ameliyat sedyesi bağışında bulundu.

12 Mayıs 2020 Salı 00:54
Üniversite Hastanesine destek

YOZGATLI iş insanı Bilal Şahin, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne 6 adet ameliyat sedyesi bağışında bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Araştırma Hastanemiz sadece Covit-19 Korona virüs salgını ile mücadelede değil, hem hastalarımıza şifa olmak için hem de eğitim-öğretimle geleceğimizin doktorlarını yetiştirmek üzere son derece özverili bir şekilde çalışmaktadır’’ dedi.

Rektör Karadağ, bu çerçevede hastaneyi yakinen takip eden iş insanı Bilal Şahin’in hastanenin ihtiyaç duyduğu ekipmanları teminini sağlayarak, önemli katkılar sunduğunu bildirdi. Karadağ, ‘’Hastanemize 6 adet ameliyat sedyesi bağışladı. Yalnızca Araştırma Hastanesi’ne değil, Yerköy, Şefaatli ve Sorgun hastanelerine de sedye bağışında bulunan Bilal Şahin beyefendi, bir iş insanı olmanın ötesinde şehrinin, memleketin derdi ile dertlenen bir gönül adamıdır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karadağ, Bilal Şahin’in katkıları ile hastaneye hemen yanındaki alanda içinde alışveriş merkezinin bulunduğu bir külliye yapılacağını bildirdi. Karadağ, ‘’Aynı zamanda doktorlarımızın kalabileceği bir misafirhane yapımı da planlama aşamasında. Bilal Şahin beyefendi, Üniversite hastanemizin şehre katkılarının ve öneminin farkında, sağ olsun her ihtiyacımızda bizimle beraber. Kendisine bu kıymetli bağışından dolayı tekrar huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

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Üniversite Hastanesine Destek
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