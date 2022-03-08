Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Üniversite Eslem Fatma’nın yanında

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Eslem Fatma yararına stant açtı.

08 Mart 2022 Salı 00:55
Üniversite Eslem Fatma’nın yanında

 SMA Tip 1 hastası bebek Eslem Fatma için yapılan yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri minik Eslem Fatma yararına stant açtı. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi giriş katına açılan stantta ‘Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme dersi kapsamında öğrencilerimizin yaptığı el emeği göz nuru ürünler Eslem Fatma’nın tedavisi için satışa sunuldu. Sosyal medya üzerinden aile tarafından başlatılan, gönüllü ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından desteklenen ve Valilik izni alınarak düzenlenen kampanya için öğrencilerin gösterdiği çaba takdir ve beğeni topladı. Standı gezen ve alışveriş yaparak öğrencilerin kampanyasına destek veren Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ sosyal sorumluluk adına yapmış olduğu örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı  öğrencileri kutladı. Karadağ, minik Eslem’in yurt dışında göreceği zolgensma gen tedavisi için Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak her daim desteğe hazır olduklarının altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Üniversite Eslem Fatma’nın YanındaYozgatIlerigazetesiMartSalıHaberYozgat Bozok üniversitesiYozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi ProgramıÇocuk GelişimiöğrencilerEslem FatmaStantSMA Tip 1SMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALMADIK KAPI BIRAKMIYORLAR
ÇALMADIK KAPI BIRAKMIYORLAR
Yozgat OKAF’a katıldı
Yozgat OKAF’a katıldı
Etiket denetimi
Etiket denetimi
‘Sevgi evliliği ölümsüzleştirir’
‘Sevgi evliliği ölümsüzleştirir’
Bir gün değil her gün
Bir gün değil her gün
‘Kadın çalışanların sorunları çözülmeli’
‘Kadın çalışanların sorunları çözülmeli’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim