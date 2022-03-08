Üniversite Eslem Fatma’nın yanında

SMA Tip 1 hastası bebek Eslem Fatma için yapılan yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri minik Eslem Fatma yararına stant açtı. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi giriş katına açılan stantta ‘Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme dersi kapsamında öğrencilerimizin yaptığı el emeği göz nuru ürünler Eslem Fatma’nın tedavisi için satışa sunuldu. Sosyal medya üzerinden aile tarafından başlatılan, gönüllü ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından desteklenen ve Valilik izni alınarak düzenlenen kampanya için öğrencilerin gösterdiği çaba takdir ve beğeni topladı. Standı gezen ve alışveriş yaparak öğrencilerin kampanyasına destek veren Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ sosyal sorumluluk adına yapmış olduğu örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri kutladı. Karadağ, minik Eslem’in yurt dışında göreceği zolgensma gen tedavisi için Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak her daim desteğe hazır olduklarının altını çizdi.

