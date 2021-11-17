UNİKOP-TÜBİTAK İşbirliği Konuşuldu

KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, katılımcılara bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak proje başlıkları hakkında bilgiler aktardı. KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde bulunan 13 üniversitenin bir araya gelmesi ile birlikte UNİKOP oluşturulduğunu hatırlattı. Şahin, UNİKOP ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen toplantıda bölgesel desteklerin daha etkin kullanılabilmesini amaçladıklarını, bölge üniversitelerinin birlikte ortaklaşa hazırlayacakları ve TÜBİTAK ile birlikte yürütülebilecek çalışmaları masaya yatırdıklarını ifade etti. Şahin, ‘’Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından bir tanesi olan üniversitelerin bölgesel etkilerini ve çalışmalarını bir araya getirmek suretiyle daha etkin olmaları için birlikte çalışmanın gayreti İçerisindeyiz’’ dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, 13 üniversitenin yöneticileri ile bir araya geldikleri toplantıda, amaçlarının araştırma ekseninde hem bölgenin hem de ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ortak çözüm önerileri bulmak ve bunun içinde TÜBİTAK kapsamındaki destekleme programlarının tanıtımını gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.