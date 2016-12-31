Ana SayfaGüncel

Un ve battaniyeler Halep için

31 Aralık 2016 Cumartesi 06:28
Bu haber 21 kez okundu

Yozgat’ın Sorgun Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir TIR dolusu un ve battaniyeyi Halep’e ulaştırmak üzere yola çıktı.

Un ve battaniyeler Halep için
Halep’e gönderilecek bir TIR dolusu yardım, yola çıkmadan önce Sorgun Belediye Meydanı’nda tören gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Tatar ve Dernek üyeleri katıldı.
Tören öncesi Sorgun Garajlar Yeni Camii imamı Ahmet Çınar Çetin hocanın okuduğu Kuran-ı kerimin ardından kısa bir konuşma yapan Dernek Başkan Yardımcısı Orhan Tatar, Eylül ayından bu yana 10’uncu TIR’ı Halep’e gönderdiklerini belirtti. Tatar, “Halep’te katliamdan kurtulan kadın, çocuk ve yaşlılar şimdi de açlık ve soğuğun pençesinde çaresizce kıvranıyorlar. Acil yardıma ihtiyaçları var. Biz dernek olarak Eylül ayı içerisinde başlattığımız kampanya süresince bu güne kadar 10’uncu TIR’ı Halep’e gönderdik. Bu gün ise 25 ton yani 500 çuval un ve 460 adet battaniyeyi Halep’e gönderiyoruz” dedi.
Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise, Türk milleti olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceklerini belirterek “Halep’teki kardeşlerimize her zaman yardımda bulunmak için hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Şuan da Halep’ten kurtulup gıda, battaniye, un ve çeşitli yiyecek bekleyen bu kardeşlerimize yardım eli uzatmak bizim görevimizdir. Bugün olduğu gibi bugünden sonra da yardımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim