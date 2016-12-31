Un ve battaniyeler Halep için

Halep’e gönderilecek bir TIR dolusu yardım, yola çıkmadan önce Sorgun Belediye Meydanı’nda tören gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Tatar ve Dernek üyeleri katıldı.

Tören öncesi Sorgun Garajlar Yeni Camii imamı Ahmet Çınar Çetin hocanın okuduğu Kuran-ı kerimin ardından kısa bir konuşma yapan Dernek Başkan Yardımcısı Orhan Tatar, Eylül ayından bu yana 10’uncu TIR’ı Halep’e gönderdiklerini belirtti. Tatar, “Halep’te katliamdan kurtulan kadın, çocuk ve yaşlılar şimdi de açlık ve soğuğun pençesinde çaresizce kıvranıyorlar. Acil yardıma ihtiyaçları var. Biz dernek olarak Eylül ayı içerisinde başlattığımız kampanya süresince bu güne kadar 10’uncu TIR’ı Halep’e gönderdik. Bu gün ise 25 ton yani 500 çuval un ve 460 adet battaniyeyi Halep’e gönderiyoruz” dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise, Türk milleti olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceklerini belirterek “Halep’teki kardeşlerimize her zaman yardımda bulunmak için hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Şuan da Halep’ten kurtulup gıda, battaniye, un ve çeşitli yiyecek bekleyen bu kardeşlerimize yardım eli uzatmak bizim görevimizdir. Bugün olduğu gibi bugünden sonra da yardımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.