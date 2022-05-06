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Umutlar yeşerdi

Yozgat’ta etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz etkilese de, kırsaldaki çiftçinin kuraklık korkusunu azalttı.

06 Mayıs 2022 Cuma 02:17
Umutlar yeşerdi

Son yağışlar hububata can suyu olduğunun altını çizen Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, çiftçilerin umutlarını yeşerttiğini belirtti. 
Şehrin hemen her yerinde irili ufaklı su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kesimlerde etkili dolu yağışı ise alanları beyaza bürüdü. Kırsalda ise dolu yağışı olmazken, yağmur etkisini gösterdi. Çiftçinin kuraklık korkusu yaşadığı şu günlerde adeta ilaç gibi gelen yağışla tarlalar suya doydu. Ekili tarlaların üzerinde oluşan su birikintileri, üreticinin yüzünü güldürdü. Tarlaya ekilen ve ekstra sulama isteyen, sulanmadığı takdirde kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mahsule can suyu olan yağışlar hakkında konuşan Açıkgöz, üreticideki mutluluğu dile getirdi. Mayıs ayında da yağışlar güzel olursa hasatta çiftçinin yüzünün güleceğini belirten Açıkgöz, şu ifadeleri kullandı: “Yozgat genelinde sağanak, kuvvetli yağışlar oldu. Zaman zaman sıcak havanın artması ve rüzgârında etkisiyle tarlalar kurudu. Mahsullerin su ihtiyacı arttı. Geçtiğimiz hafta ekimleri yapılan ürünler sulanmak zorunda kaldı. Bugünlerde olan yağışlarla suya hasret kalan ve kuruma tehlikesi başlayan hububatımıza adeta can suyu oldu. Mayıs ayında yağmur yağışlarının olması hasatta çiftçimizin yüzünü güldürür inşallah.”
 

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