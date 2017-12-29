Türkiye’nin en fazla göç veren şehirleri arasında yer alan, kıt istihdam alanları ve darboğazdaki ekonomisiyle Yozgat, 2018 yılına yüksek beklenti ve umutlarla giriyor. Yozgat’ta yapımına başlanan ve yapımı planlanan projelerle beklentiye giren Yozgatlı, yeni yılda hüsrana uğramak istemiyor. Geride bıraktığımız 2017 yılının Ocak ayında Yozgat Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle kaliteli sağlık hizmeti alacağını düşünen Yozgat halkı, bir yıl geçmesine rağmen hastanedeki noksanlıkların giderilememesinden şikayetçi oldu. Yozgat’ta 2015 yılında başlayan Diyanet Eğitim Merkezi projesi de, geçen süreye rağmen tamamlanamadı. Ayrıca şehir merkezine büyük paralar harcanarak inşa edilen Spor Vadisi ve Kadın Termal Aquapark projelerinin sonucu da Yozgatlılar için birer hüsran oldu. Yozgat halkı, 2018 yılında da hızlı tren ve havaalanı projelerinin yolunu gözlerken, kentte azalan nüfus ve işsizlik sorununa kalıca çözüm istiyor.

Yozgatlı, bir yıla daha büyük umut ve beklentiyle giriyor.