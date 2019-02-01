UMUT KURASI!

Kura çekimleri ilçe merkezlerinde ayrı yapıldı. Yozgat il merkezindeki kura çekimi noter huzurunda Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kura çekimi öncesinde Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, kura çekecekleri çalışma koşulları hakkında bilgilendirdi. Yıldız, kura sonucunda işe başlayacak olanların 6 ay süreyle çalışacaklarını hatırlattı. 4 Şubat'ta işbaşı yapacağını belirten Yıldız, işçilerin 31 Temmuz'a kadar istihdam edileceğini kaydetti. Yozgat’ta iş umuduyla kuranın çekileceği Spor Salonu’na ulaşabilmek için sabah evlerinden çıkan büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işsizlerden kimileri, heyecan ve endişeyle kurada isimlerinin çıkmasını bekledi. Kimisi ellerini açıp dua etti, kimisi kuradan isminin çıkmasıyla sevincini yakınındaki arkadaşlarıyla paylaştı. Çocuklar beklemekten sıkıldı. Simitçiler de tribündeki yerlerini aldılar ama koca tepsilerle getirdikleri simitlerden sadece bir kaçını satarak, salondan ayrıldılar. Kimileri, bu duruma ‘simit alabilecek parası olanın burada ne işi var!’ yorumunu getirdi. Yozgat’ın ‘çağdaş simitçisi’ olarak bilinen Memiş Kaplan da kura çekti. Şeffaf eldivenleriyle tuttuğu maşa ile sandıktan kura tüpünü alıp, merakla izleyen işsizlere gösterip, notere teslim etti.

