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Umut devlet kapısı

TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında bulunan Yozgat’ta Yozgat Adliyesi tarafından açılan sınavlara rekor düzeyde başvuru yapıldı.

Umut devlet kapısı

TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında bulunan Yozgat’ta Yozgat Adliyesi tarafından açılan sınavlara rekor düzeyde başvuru yapıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Umut devlet kapısı

Yozgat Adliyesi ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere personel alımı için sınavlar açıldı. Yozgat’ta yapımı tamamlanmak üzere olan, kapalı ve açık cezaevinde istihdam edilecek 331 sözleşmeli erkek infaz koruma memurluğu için, 4 bin 366 kişi başvuru yaptı. Sınav komisyonu alınacak kişi sayısının 10 katı olan 3 bin 310 adayı sınava çağırdı. Yine, 24 sözleşmeli bayan infaz koruma memurluğu için 574 kişi başvuru yaptı, sınav komisyonu sınava, ihtiyaç duyulan 24 personelin 10 katı olan 240 adayı sınava çağırdı. Ceza infaz kurumunda görev alacak olan 8 katiplik kadrosu için ise 429 vatandaş başvuru yaptı, sınava kadro sayısının 20 katı olan 160 kişi çağırıldı. Ayrıca 11 şoförlük kadrosu için 111 kişi, 3 sözleşmeli icra katipliği için ise 28 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi. Sınava çağırılan aday sıralamasının KPSS sınav sonuçlarına göre yapıldığı bildirildi. Sınavlara yapılan başvurular ise Yozgatlı gençlerin işsizliğini ve şehirdeki kısıtlı istihdam alanlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
 

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