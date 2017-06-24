Umut arıyoruz!

İçinde bulunduğumuz yılı durgun geçiren ve mübarek ramazan ayının ardından ramazan bayramını geride bırakmaya hazırlanan Yozgat, özellikle kısa süreli yaz dönemi ve inşaat sezonunda yapım aşamasında olan projelerinin tamamlanmasını bekliyor.



Durağan ve kırılgan bir ekonomiye sahip Yozgat’ın bilinen sorun ve sıkıntıları devam ederken, yapımı tamamlanan ve devam etmekte olan projelerde gelecek adına beslenen umutları tazeliyor.

Ülkenin gidişatını etkileyen siyasi, sosyal ve ekonomik hadiselerin en fazla etkilendiği vilayetlerin başında Yozgat geliyor.

Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan hain darbe teşebbüsü ve hain darbe girişiminin yansımaları, akabinde yaşanan referandum süreci ve siyasi kampanyalar, Yozgat gibi vilayetlerin yorgun düşmesine neden oldu.



İl merkezinde yapımı tamamlanıp, hizmete giren projeler halkın yüzünü güldürürken, tamamlanmayı bekleyen projelerde beklenilen ivmenin yakalanamaması ve şehirde halen kendini hissettiren göç sorunu ve işsizlik ise halen vatandaş üzerinde olumsuz hava oluşturmayı sürdürüyor.

YÜZ GÜLDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’14 yıllık hayalimdi’ dediği şehir hastanelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi, bu yılın Ocak ayında hizmet vermeye başladı.

Beş yıldızlı otel konforunda olan, 475 yataklı şehir hastanesinin hizmete girmesi Yozgatlı vatandaşların yüzünü güldürdü.

Daha çok Ankara ve Kayseri gibi vilayetlere sevkli giden Yozgatlı vatandaşlar, kendi vilayetlerinde beş yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti almanın refahını yaşadı.

Bazı teknik ve ufak aksaklıklar sürse de, Yozgat Şehir Hastanesi devletin, halk sağlığına verdiği önemin bir nişanesi oldu.

TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Yozgat’ta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın gayretleriyle yapımına 2015 yılında başlanan Diyanet Eğitim Merkezi’nin de bu sene tamamlanması bekleniyor.

Toplamda 38 bin metrekarelik alanda kurulacak olan eğitim merkezi bünyesinde otel, derslikler, kütüphane, konferans salonu ve lojmanlar bulunacağı bildirilirken, 300 kişinin aynı anda eğitim görebileceği Diyanet Eğitim Merkezi’nin Yozgat ekonomisine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Diyanet Eğitim Merkezi’nde görev alacak personel ve eğitim görecek vatandaşların şehir ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra, kentin sosyal ve kültürel hayatına da önemli katkılar sunacak olması Yozgatlıyı memnun ediyor.

İLK OLDU

Yozgat’ta yapımına 2015 yılında başlanılan ve bu sene hizmete giren Kadın Termal Aqupark, Yozgatlı hanımlara özel hazırlanan bir proje olmasıyla ön plana çıktı.

Türkiye’nin kadınlara özel ilk aqupark projesi olma özelliğini taşıyan termal ve aqupark Yozgatlı hanımlara hizmet vermeye başladı.

Kentin sosyal hayatını canlandırmak ve özellikle Yozgatlı ev hanımlarını sosyal hayata dahil etmek amacıyla hizmet veren termal aqupark, Yozgatlı hanımlar tarafından beğenildi.

İçerisinde çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, Türk Ha¬mamı, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya, idari birimler ve mescit yer alan tesisin ücret tarifesi Yozgatlı hanımlara biraz fazla gelse de, Yozgatlı hanımlar hizmete giren tesisten memnun oldular

GURURUMUZ OLDU

Geçtiğimiz sene hizmete giren yeni ek binası ve değişen statüsüyle birlikte Yozgat POMEM’de Yozgatlı vatandaşların gururu oldu.

Emniyet teşkilatının ihtiyaç duyduğu personel yetiştiren ve her dönem bünyesine yaklaşık bin öğrenci kabul eden POMEM’de şehrin ekonomisi ve sosyal hayatına katkılar sundu.

AKIBETİ KARARDI

Yozgat Valiliği tarafından başlatılan ve büyük paralar harcanarak birinci etabı tamamlanan üç etaplı Spor Vadisi projesinin akıbeti karardı.

Yozgat’ın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunacağı vaadiyle başlatılan projenin sadece birinci etabı tamamlanabildi.

Yozgatlı vatandaşları ilgilendiren ve cezbeden projenin ikinci etabında ise geçen onca süreye rağmen bir çalışma yapılmaması vatandaşların umudunu kırdı.

Hizmete giren projeler ile umutlanan Yozgatlı, kentin sosyal hayatını değiştirmesi hedeflenen, birinci etabına ciddi yatırımların ve paraların harcandığı projenin ikinci etabından ümidi keserken, fiyaskoyla sonuçlanmasından da korkmaya başladı.

HASRETLE BEKLİYORUZ

Türkiye’nin tam ortasında bulunan, coğrafi olarak doğu batı, kuzey ve güney ile bağlantısı bulunan Yozgat’ın ulaşım konusundaki sıkıntıları halen çözüm bekliyor.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan hızlı tren yapım çalışmaları devam ederken, Başbakan Binali Yıldırım son Yozgat ziyaretinde hızlı trenin 2018 yılında tamamlanacağını ve test sürüşlerinin ardından 2019 yılında hizmet vereceğini belirtmişti

Yıllardır yüksek hızlı treni bekleyen Yozgatlı geçmişte kara trene duyduğu özlemi, günümüzde hızlı trene duymaya devam ediyor.

HAYAL OLMASIN!

Yozgat’ta yapımı planlanan ve Yozgat halkına söz verilen havaalanı konusunda bürokratik aşamalarda mesafe kat edilirken, sahada herhangi bir çalışmaya başlanılmaması Yozgatlı vatandaşları kaygılandırıyor.

Daha evvelde şehre havaalanı sözü verildiğini hatırlatan vatandaş “Bu da onun gibi hayal olmasın” diyerek bir an evvel havaalanına kavuşmak istiyor.

Yüksek Planlama Kurulu tarafından 2017 yılı yatırım programına alınmasına karar verilen Yozgat havaalanı projesinde vatandaş somut adımlar atılmasını bekliyor.

Özellikle yurt dışında çok sayıda gurbetçisi, farklı vilayetlerde çok sayıda hemşerisi ve çok sayıda uzman jandarma ve askeri personeli bulunan Yozgat, tıpkı güneydoğu vilayetlerinin kullandığı gibi havayolunu artık kullanmak istiyor.

KANAYAN YARA

Yozgat’ta yapılan yatırım ve getirilen hizmetlere rağmen şehrin kanayan yarası göç sorunu devam ediyor.

Şehirde yeterli derecede istihdam alanlarının bulunmaması, özellikle Yozgatlı gençleri farklı vilayetlerde çalışmak için göçe zorluyor.

Türkiye’nin büyükşehirlerinde sayılarıyla dikkat çeken Yozgatlı vatandaşların önemli bir bölümü, kentin zayıf ekonomisi ve işsizlikten dolayı büyük kentlere göç ettiğini belirtiyor.

Yozgatlı gençlerin önemli bir kısmı işsizliğin buhranından kurtulmak adına TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan uzman erbaşlık sınavlarına katılarak ordu bünyesinde görev almayı tercih ediyor.

Yozgatlı gençler, şehrin işsizliğine ve göç sorununa acil çözüm bulunmasını bekliyor.

Haber-Foto:Mustafa TEKER

