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Umreciler uğurlandı

YOZGAT İl Müftülüğü, bu yıl Umre ziyaretinde bulunacak olan vatandaşları tekbir ve dualar eşliğinde uğurlandı.

Umreciler uğurlandı

YOZGAT İl Müftülüğü, bu yıl Umre ziyaretinde bulunacak olan vatandaşları tekbir ve dualar eşliğinde uğurlandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Umreciler uğurlandı

Yozgat Müftülüğü daha önce 51 umre yolcusunu uğurladıktan sonra önceki gün akşamda iş adamı Bilal Şahin tarafından gönderilen, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 128 umre yolcusunu kutsal topraklara gönderdi.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Umreci vatandaşların rahatça gidip gelmeleri, yapacakları Umre ibadetinin makbul olması dileklerini iletti.
Umreciler, tekbir ve salavatlar eşliğinde uğurlandı.

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