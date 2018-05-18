Umre yolculuğu kazandılar

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yunus Emre Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Orhan Tatar, “2008-2009 eğitim-öğretim yılında başladığımız hadis ezberleme yarışmalarında 10. yılını elhamdülillah tamamlamış bulunuyoruz. Bugüne kadar peygamberimizin 355 bin hadisini ezberleterek öğrencilerimizin gönüllerine ve zihinlerine fidan olarak diktik. Ümidimiz odur ki bu çocuklarımız dinine, vatanına, milletine ve ailesine faydalı nesiller olacaktır inşallah. Amel bizden, bereket ve rahmet Rabbimizden” dedi.

Yarışmada bin 500 hadis ezberleyerek birinci olan Sümeyye Atmanlıoğlu umre yolculuğu ile ödüllendirildi. İkinci olan Elif Soysal yarım altın, üçüncü olan Medine Demirtaş ve Muhammed Baki Doğan çeyrek altınla ödüllendirildi.