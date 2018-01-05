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Umre yolcularına seminer verildi

YOZGAT İl Müftülüğü, bu yıl umreye gidecek olanlara yönelik başlatılan eğitim seminerleri devam ediyor.

Umre yolcularına seminer verildi

YOZGAT İl Müftülüğü, bu yıl umreye gidecek olanlara yönelik başlatılan eğitim seminerleri devam ediyor.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Umre yolcularına seminer verildi

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, iki gün süreli seminerin ilkine katılarak, sunumda bulundu. Müftü Sezik, Hacca ve Umreye gidenler Müslümanların temsilcisi olduklarını unutmamaları gerektiğini ifade etti. Sezik, Umre yolculuğunun büyük bir fırsat ve imkân olduğuna işaret ederek, iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sezik, ‘Umreye gidecek vatandaşlarımız sağlık-sıhhatini koruyarak manevi atmosferi yaşamalı, kutsal topraklarda kaldıkları süre boyunca, vakitlerini tevbe ve dua ile geçirmelidirler’ dedi.

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